Жителей города эвакуировали в качестве меры предосторожности.

В Миннесоте сошел с рельсов поезд с этанолом. Об этом сообщили в местной пожарной службе.

Инцидент произошел в ночь на 30 марта в городе Реймонд. Поезд с этанолом сошел с рельсов. Жителей города эвакуировали в качестве меры предосторожности.

Пострадавших в результате аварии нет. Департамент транспорта Миннесоты объявил о перекрытии ближайшего к Реймонду шоссе.

Ранее в Аризоне сошел с рельсов поезд, перевозивший опасные вещества.

Видео: YouTube / WCCO - CBS Minnesota