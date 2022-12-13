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В Миннесоте сошел с рельсов поезд с этанолом

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Жителей города эвакуировали в качестве меры предосторожности.

В Миннесоте сошел с рельсов поезд с этанолом. Об этом сообщили в местной пожарной службе.

Инцидент произошел в ночь на 30 марта в городе Реймонд. Поезд с этанолом сошел с рельсов. Жителей города эвакуировали в качестве меры предосторожности.

Пострадавших в результате аварии нет. Департамент транспорта Миннесоты объявил о перекрытии ближайшего к Реймонду шоссе.

Ранее в Аризоне сошел с рельсов поезд, перевозивший опасные вещества.

Видео: YouTube / WCCO - CBS Minnesota

Теги: миннесота, поезд, сход с рельсов, этанол
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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