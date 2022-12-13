В Аризоне сошел с рельсов поезд, перевозивший опасные вещества

Информация о возможных утечках веществ уточняется.

Поезд с опасными веществами сошел с рельсов в американском штате Аризоне. Об этом местным жеителям сообщили авторы из газеты The New York Times со ссылкой на органы власти. Известно, что грузовой состав перевозил химикаты. Инцидент на железной дороге зафиксирован вечером 15 марта вблизи города Топок, расположенного в округе Мохаве. В издании уточнили, что представитель офиса шерифа США округа Мохаве Анита Мортенсен подтвердила сведения о том, что поезд сошел с рельсов недалеко от границы штата Аризона с Калифорнией и Невадой. При этом чиновница отметила, что не располагает более подробной информацией об утечке веществ в результате крушения.

Попавшего под лавину во время катания на сноуборде россиянина сняли на видео.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ