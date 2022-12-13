Попавшего под лавину во время катания на сноуборде россиянина сняли на видео

Турист смог сам откопаться от снега.

Попавшего под лавину мужчину во время катания на сноуборде сняли на видео. Известно, что инцидент произошел на горнолыжном курорте "Красная поляна" днем 9 марта. Ролик со своим знакомым снял один из очевидцев. На размещенных в социальных сетях кадрах видно, что молодой человек упал на заснеженном склоне, вызвав этими действиями небольшую лавину. В результате отломившийся пласт снега начал постепенно затягивать фрирайдера под себя. После турист смог самостоятельно выбраться из-за под слоя снега. Он не пострадал. Напомним, что в феврале 2023 года на курорте "Газпром" сошедшая из-за сильных снегопадов лавина накрыла трех человек, которые отдыхал около территории кафе у склона "Лаура". Автор ролика рассказал, что снег сошел с крыши кафе и засыпал под собой троих человек. Попавших в снежный плен россиян быстро откопали, в ходе происшествия никто не пострадал.

Власти Сочи развернули оперштаб на месте, где сошла лавина.

Фото и видео: Telegram / Sochi Today