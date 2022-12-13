Власти Сочи развернули оперштаб на месте, где сошла лавина

Власти города справляются с последствиями непогоды на Красной поляне.

Власти Краснодарского края сообщили журналистам о том, что на Красной поляне был организован оперативный городской штаб, который помогает бороться с последствиями лавины. На текущий момент мэр города Алексей Копайгородский уведомил о запрете посещения места происшествия как для жителей, так и туристов. По социальным сетям распространилось видео, на котором снежная масса сносит массивную металлическую конструкцию на территории курорта. Согласно сведениям от ГУ МЧС по краю, лавина задела только оградительные сетки и снежную пушку, из граждан пострадавших нет. Стихийное бедствие повредило газопровод низкого давления и два водопровода, установленный на высоте в 1170 метров.

На месте развернули городской оперативный штаб, работают бригады Водоканала, Горгаза, МЧС, администрации города и района. Специалисты уже приступили к работам на повреждённом участке. Алексей Копайгородский, мэр Сочи

Чиновник пояснил прессе, что сейчас на месте региональные специалисты оценивают ущерб, нанесённый в результате схода лавины. Отелям, которые были отключены от водоснабжения, запаса питьевой воды хватит минимум на одни сутки. До сих пор в городе действует штормовое предупреждение из-за продолжающейся непогоды.

Туриста накрыло лавиной на Камчатке.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости