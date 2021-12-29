Молодые люди вовремя заметили произошедшее и поспешили вызволять друга из-под снега.

Туриста накрыло лавиной на Камчатке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на Банных источниках. Друзья выбрались в выходные покататься на снегоходах в горы, однако на одного из молодых людей сошла лавина. Его полностью засыпало снегом.

На помощь пришли товарищи. Они сперва откопали снег вокруг головы своего друга, чтобы тот смог дышать. Известно, что снегоходчик не пострадал.

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Видео: YouTube / Телекомпания Город