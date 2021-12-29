Поезд проехал над уснувшим на путях пьяным мужчиной в Красноярском крае

Врачи диагностировали у красноярца несколько ушибов.

В Красноярском крае поезд проехал над уснувшим на железнодорожных путях мужчиной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления на транспорте МВД России.

Инцидент произошел на перегоне станций Крол – Джетка. Машинист применил экстренное торможение, так как он заметил в железнодорожной колее человека. Находившиеся в поезде полицейские вышли на улицу и обнаружили под одним из вагонов спящего мужчину. Он был сильно пьян.

При осмотре травм у мужчины никаких не обнаружили. Его занесли в поезд для доставки на ближайшую станцию, чтобы передать медикам. Врачи диагностировали у мужчины ушибы. Также они отметили, что пациент мог бы умереть от переохлаждения, если бы его не обнаружили.

Полицейские позже установили, красноярец незадолго до случившегося пил со своими знакомыми алкогольные напитки, а затем пошел железнодорожную станцию встречать друга.

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Видео: УТ МВД РФ по Красноярскому краю