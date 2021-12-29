В Новосибирске загорелся автобус с 35 пассажирами

Всех пассажиров эвакуировали. Пострадавших нет.

В Новосибирске загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Инцидент произошел утром 17 января в Ленинском районе города. Пожар произошел во время движения транспортного средства по маршруту. В момент ЧП на борту находилось 35 человек. Всех их эвакуировали. Пострадавших нет.

Площадь возгорания составила восемь квадратных метров. Пожар тушили около получаса.

По факту происшествия проводится доследственная проверка. Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.

Ранее в частном секторе Новосибирска загорелась цистерна с бензином.

Видео: ВК/Инцидент Новосибирск, Youtube/Никита Циклопов