Цистерна с бензином загорелась в частном секторе Новосибирска

На ликвидацию ЧП у пожарных ушло около часа.

В Новосибирске загорелась цистерна с бензином. Об этом заявили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о происшествии поступило на пульт экстренных служб 16:49 (12:49 мск). Пожару был присвоен повышенный II ранг сложности. Отмечается, что огонь мог перекинуться на частный дом и станцию ТО, находящиеся неподалеку от горящей цистерны.

На ликвидацию ЧП у пожарных ушло около часа. Площадь пожара составила 200 "квадратов". Всего было задействовано 52 спасателя и 14 единиц специальной техники. В результате произошедшего никто не пострадал.

Новосибирская прокуратура начала проверку.

Ранее в Омской области спасли запутавшегося в проводах лося.

Видео: ВК / Типичный Новосибирск