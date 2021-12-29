Животное пытались вызволить на протяжении двух часов.

В Омской области спасли запутавшегося в проводах лося. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Утром 16 января на пульт экстренных служб поступило сообщение о том, что в кювете на 389-м километре федеральной трассы "Тюмень-Омск" лежит лось и пытается выбраться из него. На место происшествия выехали сотрудник ГИБДД и охотинспектор. Оказалось, что животное запуталось запутался рогами в проводах.

Учитывая, что животное уже изрядно обессилело и самостоятельно выбраться не сможет, а неблагоприятные погодные условия не позволят спецтехнике прибыть оперативно, мужчины приняли решение не терять времени и проводить спецоперацию по спасению лося подручными средствами. из сообщения УМВД по Омской области

Вызволять животное помогали и свидетели произошедшего – автолюбители, которые проезжали мимо. Операция по спасению длилась около двух часов, после чего лось убежал в лес.

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Видео: Управление МВД России по Омской области