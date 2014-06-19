Вызов поступил в ночное время.

В Волгограде спасли оленя, застрявшего в заборе детского сада. Об этом рассказали представители городской мэрии со ссылкой на экстренные ведомства. Инцидент зафиксирован спасателями в ночь на 17 декабря. В диспетчерскую поступила заявка о том, что зверь не может самостоятельно выбраться из металлического ограждения. Бригада ведомства отправилась на помощь животному в Красноармейский район.

Сотрудники "Службы спасения" аккуратно, чтобы не напугать животное, отжали металлические прутья ограды, осмотрели оленя на наличие возможных повреждений и выпустили в естественную среду обитания. пресс-служба мэрии города

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Фото и видео: telegram / РИА Новости