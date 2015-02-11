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Стало известно, чем кормят детенышей капибар в Ленинградском зоопарке
Сегодня, 13:03
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Стало известно, чем кормят детенышей капибар в Ленинградском зоопарке

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Сейчас детенышам почти 3 месяца, они живут вместе с мамой.

Детенышам капибар и их маме добавляют в еду мел, чтобы животные получали кальций. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказала сотрудница Ленинградского зоопарка Елена Ситникова.

На завтрак для семейства свинок готовят шведский стол: капусту, морковь, кабачки. В вольере всегда должно быть сено и веточки, так как капибары — грызуны и им нужно стачивать постоянно растущие зубы.

Малыши появились на свет 29 августа. У капибары Кайсы родились две самочки и один самец. Мама вместе с детьми живет пока отдельно от отца, чтобы восстановиться. 

Ранее в Ленинградском зоопарке рассказали, зачем олень носит рога. 

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк

Теги: капибары, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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