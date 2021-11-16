В Ленинградском зоопарке рассказали, зачем олень носит рога

Олени были бы рады сбросить ношу, но рога важны в брачный период.

В Ленинградском зоопарке рассказали интересные факты о рогах лосей. Самцы сбрасывают их раз в год, а затем отращивают заново.

Специалисты отмечают, что это очень энергозатратный процесс для животного, так как порой парнокопытным приходиться носить на себе до 70 кг. При этом это важный аксессуар для привлечения самок в период гона.

Обладателю самых крупных и раскидистых рогов достаётся всё внимание. Во-вторых, с помощью рогов самцы-соперники могут устроить дуэль за невесту. рассказали в зоопарке.

После брачного периода рога отпадают. В организме животных резко снижается выделение гормонов и появляются клетки, которые разрушают костное вещество.

Лося из Ленинградского зоопарка зовут Денис. Ему 10 лет. Лось скинет рога к февралю-марту.

Ранее Piter.TV опубликовал видео с брачных боев лосей за самку.

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк