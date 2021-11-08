Видеоловушка в Ленобласти запечатлела брачный бой лосей

Обычно, в нашем регионе гон у лосей заканчивается в первой половине октября.

Во Всеволожском районе Ленобласти фотоловушка, установленная петербургским биологом Павлом Глазковым, запечатлела драку лосей.

Как отметил автор блога "Каждой твари по паре", обычно, в нашем регионе гон у лосей заканчивается в первой половине октября.

Возможно, из-за теплой осени – брачные баталии и не думают прекращаться, хотя на дворе уже ноябрь. Павел Глазков, биолог

Биолог рассказал, что установил фотоловушку на поляне еще в середине августа. Именно в этом месте лоси нередко устраивают брачные сражения. В Ленобласти обитает более 20 тысяч лосей.

Ранее Павел Глазков рассказал, что на озере Сестрорецкий разлив на отдых остановилось два диких гуся.

Фото и видео: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков