Клаудия Шейнбаум

По меньшей мере 13 человек погибли в результате схода с железнодорожных рельсов поезда в Мексике. Соответствующими данными с журналистами и мировой общественностью поделилась президент латиноамериканской страны Клаудия Шейнбаум. Иностранная чиновница добавила, что еще 98 человек травмировались.

Министерство военно-морских сил проинформировало меня, что в результате аварии межокеанского поезда, к сожалению, погибли 13 человек. 98 получили травмы, из них 5 находятся в тяжелом состоянии. Клаудия Шейнбаум, глава Мексики

В текущий момент пострадавшие находятся в больницах Института социального страхования в городах Матиас-Ромеро и Салина-Крус. Некоторые пациенты были госпитализированы в медицинские учреждения таких городов как Хучитан и Икстепек. Президент Мексики добавила, что министр военно-морских сил страны Раймундо Педро Моралес Анхелес направлен на место трагедии для изучкня причин трагедии.

Интерпол: красноярский экс-депутат Гольдман может быть в Мексике.

Фото и видео: Telegram / Раньше всех. Ну почти