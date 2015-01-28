Локомотив сошел с рельсов на подъездных путях к Амурской ТЭЦ-1

Никто из людей не пострадал.

Локомотив сошел с рельсов на железнодорожных подъездных путях необщего пользования у Амурской ТЭЦ-1 и опрокинулся. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Дальневосточной транспортной прокуратуры. Известно на данный момент, что была повреждена местная инфраструктура, из людей никто не пострадал. Предварительно специалисты установили, что машинист не соблюдал правила безопасности при управлении подвижным составом.

Произошел сход маневрового тепловоза с опрокидыванием. Машинист объединил локомотив с гружеными углем полувагонами на станции Мылки и следовал в место разгрузки в район ТЭЦ-1 пресс-служба прокуратуры

В настоящее время Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура ведет проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Эксперты дадут оценка действиям локомотивной бригады и состоянию железнодорожных путей в регионе.

На станции Кушелевка поезд насмерть сбил 35-летнего мужчину.

Фото и видео: Следственный комитет России