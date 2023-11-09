CF Industries эвакуировала сотрудников с рабочих мест.

На химическом заводе CF Industries рядом с Язу-Сити в американском штате Миссисипи произошла утечка аммиака из-за взрыва. Соответствующее заявление через социальные сети сделал местный губернатор Тейт Ривз. Иностранный чиновник отметил, что в результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Он рекомендовал жителям из близлежащих районов оставаться в своих домах. Однако тем, кто живет на улицах Дженеретт и Реншоу, следует экстренно эвакуироваться.

Миссисипи предпринимает активные действия в связи с утечкой безводного аммиака на заводе CF Industries к северу от Язу-Сити. По предварительной информации, утечка произошла в результате взрыва. Тейт Ривз, губернатор штата

Согласно информации от журналистов из издания Mississippi Free Press, взрыв зафиксирован 5 ноября около 16:25 по времени Восточного побережья США (в 01:25 ночи 6 ноября по времени Москвы). Компания CF Industries сообщила общественности о том, что все сотрудники, находящиеся в здании в момент взрыва, были эвакуированы. Сейчас в работе по устранению последствий участвуют специалисты из Агентства по чрезвычайным ситуациям, Департамента качества окружающей среды и Департамента общественной безопасности Миссисипи.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Governor Tate Reeves