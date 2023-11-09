Пожар начался в результате взрыва на предприятии

В Техасе на химическом заводе вспыхнул пожар. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Инцидент произошел на предприятии Sound Resource Solutions рядом с городом Шепард. На территории завод производят растворители для удаления клея и краски. В результате взрыва начался сильный пожар. Сообщается об одном пострадавшем. В самом городе началась эвакуация.

Также, по данным СМИ, власти призвали всех, кто живет рядом с заводом, отключить системы вентиляции и кондиционирования. Причины взрыва уточняются.

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Видео: YouTube / NBC News