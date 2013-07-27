В США загорелся ангар из сериала "Секретные материалы"

Он также фигурировал в фильме "Перл-Харбор" и сериале "Звездный путь".

В США загорелся ангар, который использовался при съемках сериала "Секретные материалы". Об этом сообщает NBC.

Инцидент произошел в ночь на 7 ноября на месте бывшей авиабазы в Тастине. Из-за динамики возгорания пожарным пришлось позволить обрушиться части конструкции, чтобы была возможность поближе подойти к огню и потушить его. Причины пожара уточняются.

В NBC отметили, что ангар использовали для хранения дирижаблей в период Второй мировой войны. Он также фигурировал в фильме "Перл-Харбор" и сериале "Звездный путь".

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Видео: YouTube / New York Post