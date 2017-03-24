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В Бурятии локализовали пожар в здании ГОК "Озерный"

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Площадь огня составила 500 квадратных метров.

В Бурятии локализовали пожар в здании ГОК "Озерный". Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром 8 ноября. На одном из производственных объектов в Еравнинском районе Бурятии произошло возгорание. Площадь огня составила 500 квадратных метров. Пострадавших нет, причины возгорания выясняются. На месте работали 16 человек и восемь единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Ростове-на-Дону пожар в здании охватил 375 квадратных метров.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: алексей цыденов, бурятия, горк озерный, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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