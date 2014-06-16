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В Ростове-на-Дону пожар в здании охватил 375 квадратных метров

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Информации о пострадавших нет.

Произошло возгорание в здании, расположенном в историческом центре Ростова-на-Дону. В экстренном ведомстве по региону рассказали журналистам о том, что огонь распространился на 375 квадратных метров. Сигнал о проблеме поступил диспетчерам в 14:26 по московскому времени. Бригада выехала по адресу улица Темерницкая, 83. Известно о том, что пламя охватило территорию кровли двухэтажного помещения. Из-за плотной застройки существует угроза распространения огня на соседнее здание. В текущий момент пожару присвоен второй ранг сложности.

По оперативным данным, площадь 375 квадратных метров. Увеличена группировка: 69 человек, 22 единицы техники.

сотрудник ГУ МЧС по региону

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Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: гу мчс, регионы, ростов-на-дону
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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