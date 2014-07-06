Сочинские спасатели помогли застрявшему в пещере мужчине

Мужчина не смог выбраться из Чертовой норы в каньоне реки Агуры.

Российские спасатели в Сочи помогли мужчине, который застрял в пещере. Помощь понадобилась 43-летнему спелеологу, который не смог самостоятельно выбраться из объекта под название Чертова нора, расположенного в каньоне реки Агуры. Соответствующее заявление сделали представители региональной пресс-службы экстренного ведомства по Краснодарскому краю. В ГУ МЧС уточнили, что ночью мужчина и его спутница спустились в пещеру, но обратно женщина выбралась одна. Около шести часов утра она позвонила спасателям, так как не смогла докричаться до друга. Известно, что ход в пещере был очень узок, а к моменту прибытия спасателей рядом со спелеологом был его друг, так что подобраться к ним смогли только два "самых стройных" спасателя. Они оказали застрявшим помощь с альпинистским снаряжением. Медицинская помощь мужчинам не потребовалась.

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Фото и видео: ГУ МЧС России