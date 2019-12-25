Спасатели нашли тела двух погибших после пожара из-за мусора на Екатерининском проспекте

В Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар, после которого были найдены тела двух погибших.

Ночью во вторник, 7 ноября, в дежурную часть МЧС поступило сообщение о том, что в постройке на Екатерининском проспекте произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

По данным ведомства, на месте происшествия происходило горение мусора и дощатой хозяйственной постройки на общей площади 20 квадратных метров.

Пожар ликвидировали за 30 минут. После тушения были обнаружены двое погибших.

К ликвидации пожара было привлечено две единицы специальной техники и 10 человек личного состава МЧС.

Ранее сообщалось, что двух человек госпитализировали после пожара в квартире на Грибоедова.

Фото: Piter.TV