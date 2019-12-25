Спасатели нашли тела двух погибших после пожара из-за мусора на Екатерининском проспекте

Ночью во вторник, 7 ноября, в дежурную часть МЧС поступило сообщение о том, что в постройке на Екатерининском проспекте произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
По данным ведомства, на месте происшествия происходило горение мусора и дощатой хозяйственной постройки на общей площади 20 квадратных метров.
Пожар ликвидировали за 30 минут. После тушения были обнаружены двое погибших.
К ликвидации пожара было привлечено две единицы специальной техники и 10 человек личного состава МЧС.
Ранее сообщалось, что двух человек госпитализировали после пожара в квартире на Грибоедова.
Фото: Piter.TV
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