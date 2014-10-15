МИД: Россия учтет подрыв аммиакопровода при обсуждении зерновой сделки

Подрыв участка аммиакопровода "Тольятти-Одесса" на территории Харковской области Украины будет учитываться Москвой при консультациях по зерновой сделке. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал российский заместитель министра по иностранным делам Михаил Галузин. Такой ответ чиновник сделал в ответ на вопрос журналистки о том, есть ли смысл продолжать консультации с киевский режимом по продлению черноморской инициативы.
Я думаю, что, безусловно, этот фактор будет учитываться...
Михаил Галузин, замглавы МИД РФ
МИД уличил Запад в желании сделать из Молдавии вторую Украину.
Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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