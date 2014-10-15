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МИД: Россия учтет подрыв аммиакопровода при обсуждении зерновой сделки

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Михаил Галузин оценил вероятность продления черноморской инициативы.

Подрыв участка аммиакопровода "Тольятти-Одесса" на территории Харковской области Украины будет учитываться Москвой при консультациях по зерновой сделке. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал российский заместитель министра по иностранным делам Михаил Галузин. Такой ответ чиновник сделал в ответ на вопрос журналистки о том, есть ли смысл продолжать консультации с киевский режимом по продлению черноморской инициативы.

Я думаю, что, безусловно, этот фактор будет учитываться...

Михаил Галузин, замглавы МИД РФ

МИД уличил Запад в желании сделать из Молдавии вторую Украину.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: аммиак, зерновая сделка, мид, михаил гагузин, одесса, тольятти
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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