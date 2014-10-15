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МИД уличил Запад в желании сделать из Молдавии вторую Украину

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Михаил Галузин рассказал об отношениях Москвы с Кишиневом.

Страны коллективного Запада стараются превратить Молдавию во вторую Украину, а кишиневские власти идут на поводу у кураторов. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал заместитель российского министра по иностранным делам Михаил Галузин. Чиновник добавил, что на текущий момент Москва не инициирует никакого вида эскалации конфликта с Молдавией.

Запад абсолютно безответственно, абсолютно близоруко присматривает Молдавию на роль второй Украины, и, к сожалению, нынешнее молдавское руководство в этом активно участвует.

Михаил Галузин, замглавы МИД РФ

По мнению дипломата, действующее молдавское руководство идет по пути прозападной политики, а также участия в антироссийской американской политике и их международных сателлитов, поэтмоу Кишинев сам идет по пути инициирования той самой эскалации в отношениях с Россией. Михаил Галузин добавил, что "это не наши методы".

МИД заявил, что Киев должен ответить за разрушение Каховской ГЭС.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: запад, мид, михаил гагузин, молдавия, снг
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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