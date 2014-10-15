МИД уличил Запад в желании сделать из Молдавии вторую Украину

Страны коллективного Запада стараются превратить Молдавию во вторую Украину, а кишиневские власти идут на поводу у кураторов. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал заместитель российского министра по иностранным делам Михаил Галузин. Чиновник добавил, что на текущий момент Москва не инициирует никакого вида эскалации конфликта с Молдавией.
Запад абсолютно безответственно, абсолютно близоруко присматривает Молдавию на роль второй Украины, и, к сожалению, нынешнее молдавское руководство в этом активно участвует.
Михаил Галузин, замглавы МИД РФ
По мнению дипломата, действующее молдавское руководство идет по пути прозападной политики, а также участия в антироссийской американской политике и их международных сателлитов, поэтмоу Кишинев сам идет по пути инициирования той самой эскалации в отношениях с Россией. Михаил Галузин добавил, что "это не наши методы".
МИД заявил, что Киев должен ответить за разрушение Каховской ГЭС.
Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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