В Челябинской области сняли на видео огненный шар после взрыва на заводе. Кадры опубликовали в Telegram-канале Baza.

Инцидент произошел вечером 22 октября в Копейске. Поступил о сообщение о взрыве на одном из предприятий. На месте работали все оперативные службы. Местные жители сообщают, что в некоторых домах были выбиты стекла.

По последним данным, в результате взрыва погибли девять человек. Также сообщается о пяти пострадавших, которых доставили в медучреждения в тяжелом состоянии. Кроме того, в зоне возгорания произошел повторный взрыв. Причины инцидента уточняются.

Видео: Telegram / Baza