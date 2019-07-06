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Очевидцы засняли, как трое неизвестных избивают палкой мужчину на улице Маршала Казакова

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Один из участников драки сначала избил мужчину, затем извинился перед свидетелями этого.

Жители Красносельского района засняли, как трое мужчин избивают другого мужчина. Один из них с палкой. О драке под окнами сообщили вечером 5-го июля.

Мужчина пытался убежать от обидчиков, но его догнали, повалили на землю и стали избивать. Все это происходило около стройки на ул. Маршала Казакова дом 68, корпус 2. 

Агрессоров не смутило, что за ними наблюдают люди. Один из них вступит с перепалку со свидетелем драки, который видел ее из окна. Другой участник перед уходом извинился. 

"Извините, пожалуйста. Он сам не прав",

 - сказал он.

После этого все трое скрылись. В каком состоянии находится пострадавший - неизвестно.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на железной дороге в Обухово нашли тело

Видео: vk.com/spb_today

Теги: драка, избиение, стройка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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