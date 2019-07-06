Очевидцы засняли, как трое неизвестных избивают палкой мужчину на улице Маршала Казакова

Один из участников драки сначала избил мужчину, затем извинился перед свидетелями этого.

Жители Красносельского района засняли, как трое мужчин избивают другого мужчина. Один из них с палкой. О драке под окнами сообщили вечером 5-го июля.

Мужчина пытался убежать от обидчиков, но его догнали, повалили на землю и стали избивать. Все это происходило около стройки на ул. Маршала Казакова дом 68, корпус 2.

Агрессоров не смутило, что за ними наблюдают люди. Один из них вступит с перепалку со свидетелем драки, который видел ее из окна. Другой участник перед уходом извинился.

"Извините, пожалуйста. Он сам не прав", - сказал он.

После этого все трое скрылись. В каком состоянии находится пострадавший - неизвестно.

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Видео: vk.com/spb_today