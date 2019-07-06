Очевидцы засняли, как трое неизвестных избивают палкой мужчину на улице Маршала Казакова

Жители Красносельского района засняли, как трое мужчин избивают другого мужчина. Один из них с палкой. О драке под окнами сообщили вечером 5-го июля.
Мужчина пытался убежать от обидчиков, но его догнали, повалили на землю и стали избивать. Все это происходило около стройки на ул. Маршала Казакова дом 68, корпус 2.
Агрессоров не смутило, что за ними наблюдают люди. Один из них вступит с перепалку со свидетелем драки, который видел ее из окна. Другой участник перед уходом извинился.
"Извините, пожалуйста. Он сам не прав",
- сказал он.
После этого все трое скрылись. В каком состоянии находится пострадавший - неизвестно.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что на железной дороге в Обухово нашли тело.
Видео: vk.com/spb_today
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