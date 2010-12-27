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На железной дороге в Обухово нашли обезглавленное тело
Сегодня, 19:47
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Rybka123

На железной дороге в Обухово нашли обезглавленное тело

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Подробности уточняются.

В пятницу, 5 июля, петербуржцы нашли обезглавленное тело в Обухово. Снимки с места происшествия были опубликованы в социальных сетях. Предположительно тело принадлежит женщине.

Официальных комментариев от представителей правоохранительных органов пока не поступало. По сообщениям свидетелей все электрички стоят.

В комментариях к посту некоторые пользователи обратили внимание на отсутствие крови и предположили, что происшествие подстроено.  Другие утверждают, что все реально, и упрекают погибшую в глупом поступке, как в книге Льва Толстого "Анна Каренина".
Фото: ДТП и ЧП Петербург

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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