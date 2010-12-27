На железной дороге в Обухово нашли обезглавленное тело

Подробности уточняются.

В пятницу, 5 июля, петербуржцы нашли обезглавленное тело в Обухово. Снимки с места происшествия были опубликованы в социальных сетях. Предположительно тело принадлежит женщине.

Официальных комментариев от представителей правоохранительных органов пока не поступало. По сообщениям свидетелей все электрички стоят.

В комментариях к посту некоторые пользователи обратили внимание на отсутствие крови и предположили, что происшествие подстроено. Другие утверждают, что все реально, и упрекают погибшую в глупом поступке, как в книге Льва Толстого "Анна Каренина".

Фото: ДТП и ЧП Петербург