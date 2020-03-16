Очереди из украинцев образовались на границе с Польшей

Желающим пересечь границу между странами приходится ждать по 14-16 часов.

На границе с Польшей образовались многокилометровые очереди из украинцев. Приезжие из Украины более суток не могут вернуться на родину. Об этом сообщили журналисты из strana.ua.

По данным местных жителей, проблема связана с закрытием границы между странами в ночь с 14 на 15 марта. Для проезда доступными остались только три пункта пропуска. Речь идет о пунктах Дорогуск-Ягодин, Корчова-Краковец и Гребенне-Рава Русская. Оставшиеся пять пунктов будут недоступны для пересечения границы минимум две недели из-за карантина, связанного распространением коронавируса.

Напомним, что с 17 марта Украина закрывает проезд для автобусов. Возможность попасть к пунктам пропуска остается только благодаря личному автомобильному транспорту. У пункта Краковец из-за этой ситуации образовалась очередь. В среднем желающие пересечь границу между Украиной и Польшей ждут по 14-16 часов. Многие решают вернуться назад из-за долгого ожидания. Очевидцы рассказали, что на границе творится бардак. Таможенники не разбирают, кто пришел с температурой или без.

Ранее Порошенко намерен вернуться на Украину.

Видео: YouTube/

