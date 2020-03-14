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Порошенко намерен вернуться на Украину

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Бывший президент покинул страну, он лечится в Испании.

Издание "Страна.ua" сообщило, что Петр Порошенко, которого ждали на допросе на Украине, нашелся после своего исчезновения. Он лечится в одной из клиник Испании.

Узнав, что Украина закрывает авиасообщение с 17 марта, бывший президент решил вернуться домой. 

Напомним, что Порошенко участвует в 16 уголовных делах, возбужденным по статьям о госизмены, легализации преступных доходов через оффшоры, вмешательства в судебную деятельность, отмывания украденных у армии денег и попытки свержения конституционного строя. 

Ранее мы писали, что Россия закроет сухопутную границу с Польшей и Норвегией для иностранцев. 

Теги: порошенко, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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