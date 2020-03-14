Россия закроет сухопутную границу с Польшей и Норвегией для иностранцев

Таким стало одно из распоряжений российского правительства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с распространением коронавируса на территории России. Постановление опубликовано на сайте правительства РФ. В частности, в документе устанавливается, что Россия с 15 марта закрывает сухопутные границы с Польшей и Норвегией для иностранных граждан. Не под запретом – въезд граждан Белорусии. членов официальных делегаций и людей, имеющих вид на жительство в России.

Кроме того, Минздрав России и Роспотребнадзор должны на своих сайтах представить информацию о новом типе коронавируса, а также в Минпромторге обязаны доложить о состоянии и объеме производства в стране средств защиты и дезинфекции для профилактики заболевания.

Ранее мы сообщали, что из-за распространения коронавируса в Москве ввели режим свободного посещения школ.