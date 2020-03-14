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Из-за коронавируса в Москве вводят режим свободного посещения школ

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Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с понедельника, 16 марта, в столице будет введен режим свободного посещения школ ее учениками из-за распространения коронавируса. Соответствующий указ опубликован на сайте мэрии. Принимать решение, продолжать ли обучение на очной основе, должны будут родители детей.

Как пояснил мэр в своем блоге, решение было принято по просьбам родителей учеников.

Также в городе до 10 апреля запрещено проведение спортивных, зрелищных и других массовых мероприятий, численность населения на которых будет составлять более 5 тысяч человек. 

Ранее cтало известно, какие последствия могут испытывать люди, выздоровевшие после коронавируса.

Видео: mgimo / YouTube

Теги: дети, коронавирус, москва, собянин, школа
Категории: Лента новостей, Происшествия, Тема дня, Новости России,

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