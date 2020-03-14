Ученые в Гонконге назвали тяжелые последствия коронавируса

Информацию от врачей приводит газета South China Morning Post.

Стало известно, какие последствия могут испытывать люди, выздоровевшие после коронавируса. По данным управления больничных учреждений Гонконга, пациенты, вылечившиеся от коронавируса COVID-19, страдют от ухудшения работы легких при быстрой ходьбе, вплоть до появления удушья.

Выводы были сделаны на основе исследовании состояния группы из 12 пациентов. Врачи также уточнили, что еще предстоит узнать, какой эффект в долгосрочной перспективе оказывает болезнь в плане воздействия на легкие.

Ранее мы сообщали о том, что число умерших из-за коронавирусной инфекции в Италии за сутки увеличилось на 250 человек, в общей сложности от вызванной пневмонии погибли около 1266 человек.

Видео: YouTube / KMT TELEVISION