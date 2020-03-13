За сутки число умерших от коронавируса в Италии выросло на 250 человек

В общей сложности от коронавируса погибли 1266 итальянцев.

Число умерших из-за коронавирусной инфекции в Италии за сутки увеличилось на 250 человек, в общей сложности от вызванной пневмонии погибли около 1266 человек, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на департамент гражданской обороны Италии.

Число больных коронавирусом в мире увеличилось более чем на 2 тысячи — более 15 тысяч человек в целом. Больше всего больных новым вирусом в области Ломбардия, там цифра достигает 7,7 тысяч человек.

Напомним, что на лайнере в Карибском море застряли 20 россиян с подозрением на коронавирус.

Видео: YouTube / CBS Evening News