На лайнере в Карибском море застряли 20 россиян с подозрением на коронавирус

На лайнере Costa Magic итальянской круизной компании подозревают коронавирус у 6 человек.

На лайнере Costa Magic, который застрял в Карибском море, остались 20 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Коронавирус подозревается у трех пассажиров и трех членов экипажа. Корабль не приняли несколько портов, потому он остался в море. Возле него курсирует полицейская шлюпка.

Гражданство подозреваемых не называется. Пассажиры лайнера ждут результатов. Уточняется, что каждому из пассажиров итальянская круизная компания начислила 450 евро.

"Чтобы они себе ни в чем не отказывали, потому что круиз должен был уже кончиться", – отметила Тюрина.

Также туроператоры компенсируют полную стоимость круиза в виде следующей поездки, которую выберут пассажиры. Обстановка на корабле спокойная, без паники. Люди ожидают развития событий.

Ранее мы сообщали, что Россия ограничит авиасообщение со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией с 16 марта.