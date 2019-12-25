На лайнере в Карибском море застряли 20 россиян с подозрением на коронавирус

На лайнере Costa Magic, который застрял в Карибском море, остались 20 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Коронавирус подозревается у трех пассажиров и трех членов экипажа. Корабль не приняли несколько портов, потому он остался в море. Возле него курсирует полицейская шлюпка.
Гражданство подозреваемых не называется. Пассажиры лайнера ждут результатов. Уточняется, что каждому из пассажиров итальянская круизная компания начислила 450 евро.
"Чтобы они себе ни в чем не отказывали, потому что круиз должен был уже кончиться", – отметила Тюрина.
Также туроператоры компенсируют полную стоимость круиза в виде следующей поездки, которую выберут пассажиры. Обстановка на корабле спокойная, без паники. Люди ожидают развития событий.
Ранее мы сообщали, что Россия ограничит авиасообщение со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией с 16 марта.
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