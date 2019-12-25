В Москве до 10 апреля запрещено проведение массовых мероприятий

Соответствующий указ выпустил мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно документу, опубликованному мэрией Москвы 10 марта, в городе до 10 апреля запрещено проведение спортивных, зрелищных и других массовых мероприятий, численность населения на которых будет составлять более 5 тысяч человек. Контроль за исполнением поправок к указу "о режиме повышенной готовности" в столице из-за коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин оставил за собой.

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