В Липецкой области школы закрывают на двухнедельный карантин

Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь губернатора региона Михаил Шаркшаков.

По сообщению пресс-секретаря губернатора Липецкой области Михаила Шаркшакова, в регионе школы закрыты на двухнедельный карантин. Режим вводится с 11 марта. Отмечается, что школьников переведут на дистанционное обучение.

Ранее мы сообщали о том, что под Петербургом пансионат "Заря" в Репино приспособят под карантинный центр. Там организуют дополнительные места для пациентов, которые ранее побывали в неблагополучных странах по коронавирусу.

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