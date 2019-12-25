Объявлены номинанты телевизионной премии BAFTA

Больше всего номинаций в 2020 году получил "Чернобыль".

Объявлены номинанты телевизионной премий BAFTA. Члены Британской киноакадемии выбрали участников BAFTA TV Awards. Об этом сообщили журналисты из Variety.

По количеству номинаций в 2020 году лидирует сериал HBO о ядерной катастрофе "Чернобыль". Проект отмечен в 14 категориях, включая "Лучший мини-сериал". В истории премии данная драма вошла в список самых номинированных вместе с "Убивая Еву". В 2019 году проект получил столько же номинаций, как и "Чернобыль". У исторической драмы от Netflix "Корона" в 2020 году семь номинаций.

За премию в категории "Лучший актер" будут бороться Джаред Харрис и Стеллан Скарсгард.

Напомним, что торжественная церемония должна была состояться 17 мая, но дату перенесли из-за пандемии коронавируса. Мероприятие пройдет 31 июля. Съемки запланированы в закрытой студии с соблюдением социального дистанцирования. награды лауреаты примут виртуально.

Фильм российского продюсера Сергея Саркисова номинирован на "Эмми".