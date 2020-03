Автор "Чернобыля" станет сценаристом сериала по игре The Last Of Us

Подробности проекта рассказал портал Variety.

Стало известно, что компьютерная игра The Last Of Us получит сериальное воплощение на канале HBO. Сценаристом нового проекта стал шоураннер сериала "Чернобыль" Крэйг Мазин, который напишет сценарий и займется продюсированием вместе с Нилом Дракманном, креативным директором игры.

Сюжет будет построен на событиях из оригинальной игры. Из-за опасной инфекции в США будущего гибнет большая часть населения, а контрабандист Джоэл должен спасти вывезти из страны 14-летнюю девочку по имени Элли. Игра вышла в 2013 году.

Видео: PlayStation / YouTube