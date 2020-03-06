Автор "Чернобыля" станет сценаристом сериала по игре The Last Of Us

Стало известно, что компьютерная игра The Last Of Us получит сериальное воплощение на канале HBO. Сценаристом нового проекта стал шоураннер сериала "Чернобыль" Крэйг Мазин, который напишет сценарий и займется продюсированием вместе с Нилом Дракманном, креативным директором игры.
Сюжет будет построен на событиях из оригинальной игры. Из-за опасной инфекции в США будущего гибнет большая часть населения, а контрабандист Джоэл должен спасти вывезти из страны 14-летнюю девочку по имени Элли. Игра вышла в 2013 году.
Ранее мы сообщали о том, что cоздатели шоу "Сплетница" объявили актерский состав сериала после перезапуска. Главные роли исполнят новые актеры.
Видео: PlayStation / YouTube
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