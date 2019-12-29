Объявлен актерский состав новой "Сплетницы"

После перезапуска зрители увидят новых актеров.

Создатели шоу "Сплетница" объявили актерский состав сериала после перезапуска. Главные роли исполнят новые актеры, в числе которых Эмили Элин Линд. Проект создается специально для стримингового сервиса HBO Max.

Кроме Линд в новом сезоне снимутся Уитни Пик, Эли Браун, Джонатан Фернандес и Джейсон Готэй. В центре сюжета будет пять героев, которых сыграют эти актеры соответственно. Действие развернется спустя восемь лет после окончания оригинального сериала. Создатели проекта хотят показать зрителям, как за это время изменилась жизнь людей, и какое влияние оказывают на них соцсети.

Уточняется, что в первом сезоне будет десять эпизодов. Закадровым голосом "Сплетницы" вновь стане Кристен Белл. Ранее создатели сериала заявили о желании включить в сюжет больше ЛГБТ-персонажей и представителей разных рас. Сценаристы считают, что их было недостаточно в оригинальном проекте.

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Фото: постер из оригинального сериала "Сплетница"