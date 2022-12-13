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"На Западном фронте без перемен" получил премию BAFTA как лучший фильм

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Всего фильм получил семь наград в 14 номинациях.

Драма "На Западном фронте без перемен" получила премию BAFTA как лучший фильм. Церемония вручения наград состоялась 19 февраля.

Фильм основан на одноименном романе немецкого писателя Эриха Марии Ремарка. Это вторая экранизация книги, над которой работал режиссер Эдвард Бергер. Он также получил награду от BAFTA как лучший режиссер.

Отметим, что "На Западном фронте без перемен" получил семь наград в 14 номинациях.

Ранее мы сообщали, что вышел отрывок из фильма "Подземелье и драконы: Честь среди воров".

Видео: YouTube / BBC

Теги: bafta, на западном фронте без перемен, награда
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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