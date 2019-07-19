Фильм российского продюсера Сергея Саркисова номинирован на "Эмми"

Он первый российский продюсер, номинированный на данную премию.

Документальный американский фильм "Ненависть среди нас", одним из продюсеров которого стал Сергей Саркисов, был номинирован на премию "Эмми".

В фильме идет речь о проявлении антисемитизма в современном обществе. В пресс-службе компании Associated Television International сообщили, что Сергей Саркисов стал первым российским продюсером, которого номинировали на эту премию.

Премьера фильма состоялась 29 ноября 2019 года в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Также продюсерами фильма выступили Монтел Уильямс, Дин Кейн, Лаура Маккензи; режиссер – Дэвид Маккензи.

Ранее сериал "Чернобыль" получил три премии "Эмми".