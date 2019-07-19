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Фильм российского продюсера Сергея Саркисова номинирован на "Эмми"
Сегодня, 15:16
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nastya960

Фильм российского продюсера Сергея Саркисова номинирован на "Эмми"

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Он первый российский продюсер, номинированный на данную премию.

Документальный американский фильм "Ненависть среди нас", одним из продюсеров которого стал Сергей Саркисов, был номинирован на премию "Эмми".

В фильме идет речь о проявлении антисемитизма в современном обществе. В пресс-службе компании Associated Television International сообщили, что Сергей Саркисов стал первым российским продюсером, которого номинировали на эту премию.

Премьера фильма состоялась 29 ноября 2019 года в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Также продюсерами фильма выступили Монтел Уильямс, Дин Кейн, Лаура Маккензи; режиссер – Дэвид Маккензи.

Ранее сериал "Чернобыль" получил три премии "Эмми".

Теги: премия эмми, продюсер, сергей саркисов
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Культура, Кино,

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