В США назвали лауреатов премии "Эмми"

"Лучшим комедийный сериалом" признали "Шиттс Крик".

В Лос-Анджелесе состоялась 72-я церемония награждения премией "Эмми". В этом году событие прошло в онлайн формате. Прямую трансляцию вел телеканал ABC.

Наибольшее число номинаций (26) оказалось у сериала "Хранители". Его признали, в том числе, "Сериалом года". Награды получили сценаристы проекта Дэмон Линделоф и Корд Джефферсон, а также актеры Реджина Кинг и Яхья Абдула-Матин.

Ситком "Шиттс Крик" забрал семь статуэток из 15. В их числе оказалась награда за "Лучший комедийный сериал". Исполнители главных ролей Юджин Леви и Кэтрин О"Хара победили в номинациях "Лучший комедийный актер" и "Лучшая комедийная актриса".

В категории "Лучший драматический сериал" награду получили "Наследники". Джереми Стронг признан "Лучшим драматическим актером". "Лучшей драматической актрисой" стала Зендая за роль в "Эйфории".

Премия "Эмми" была основана в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук. Она считается одной из самых престижных наград в области киноиндустрии. Победителей определяют около 23 тысяч членов телеакадемии. Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.

Ранее мы писали, что Ассоциация телевизионных критиков выбрала лучший сериал 2020 года.

Фото: emmys.com