Сериал "Чернобыль" получил три премии "Эмми"

о количеству номинаций мини-сериал уступил только "Игре престолов".

Мини-сериал "Чернобыль" получил сразу три номинации телевизионной премии "Эмми". Об этом сообщил телеканал Fox.

"Чернобыль" удостоен премии как лучший мини-сериал (Крэйг Мэйзин, Джейн Фезерстоун и Кэролин Штраусс), также сериал получил премию за лучший сценарий (Крэйг Мэйзин) и режиссуру (Йохан Ренк).

По количеству номинаций мини-сериал уступил только "Игре престолов" – 19 номинаций против 32.

Премьера мини-сериала "Чернобыль" состоялась 6 мая 2019 года на телеканале HBO. В сериале показывается самая масштабная техногенная катастрофа, ее ликвидация и последствия.

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Видео: YouTube/ Амедиатека