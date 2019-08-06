В США назвали лучшие сериалы 2019 года

Лучшим мини-сериалом стал "Чернобыль" Крейга Мэзина.

В США на премии Ассоциации телевизионных критиков назвали лучшие сериалы года. Об этом сообщило издание Collider.

Лучшим мини-сериалом стал "Чернобыль" Крейга Мэзина. Приз главного драматического проекта получил приквел телехита "Во все тяжкие" – "Лучше звоните Солу". Четыре номинации за выдающуюся новинку получил комедийный сериал "Жизни матрешки". Cамое большое количество наград получило шоу Гарри Брэдбира и Тима Киркби "Дрянь". Проект назвали сериалом года и отметили за достижения в комедийном жанре.

Лучшим новостным и информационным проектом стал скандальный многосерийный документальный фильм "Покидая Неверленд" о певце Майкле Джексоне.

Ранее продюсеры сериала "Сверхъестественное" объявили о его закрытии.

Видео: YouTube/ Амедиатека