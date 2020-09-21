Актеры устроили воссоединение "Друзей" на церемонии "Эмми"

На видеосвязь вышли Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу.

Актрисы Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу, исполнившие главные роли в сериале "Друзья", разыграли небольшую сценку во время 72-й церемонии вручения премии "Эмми". Когда ведущий Джимми Киммел дозвонился по видеосвязи до Энистон, претендовавшей на победу в категории "Лучшая драматическая актриса", она оказалась дома не одна. На экране также появились ее коллеги по сериалу Кортни Кокс и Лиза Кудроу.

В прямом эфире Энистон пошутила, что "вообще-то они живут вместе с 1994 года". Однако Чендлера, Росса и Джо вместе с ними не было, что, несомненно, разочаровало фанатов сериала "Друзья".

Все актрисы начали расхваливать Киммела за то, что он так ловко ведет первую в истории виртуальную премию "Эмми". Но в какой-то момент они убежали от экрана, вспомнив, что готов ужин.

Сериал "Друзья" выходил с 1994 по 2004 гг. Всего вышло 10 сезонов. В феврале 2020 года стало известно, что актеры согласились сняться в спецвыпуске. Премьера должна была состояться в мае на сервисе HBO Max, однако съемки отложили из-за пандемии коронавируса.

Видео: Twitter / Good Morning America