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Лекция "Технологии продюсирования в современном театре"
Сегодня, 17:00
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nadezhda_sib

Лекция "Технологии продюсирования в современном театре"

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Лектор поможет вам определиться со своей стратегией продвижения.

Театральный продюсер, директор АНО "КонтАрт" и один из основателей Лаборатории нового театра Павел Смирнов расскажет о законах, по которым выстраиваются коммерческие отношения в театре, и стратегиях продвижения в "творческом хаосе". Несмотря на желание независимости, экономических отношений не сбежать — будь то выбор площадки для показа работ или поиск спонсора, который сможет поверить в твоё искусство. 

Лекция пройдет в рамках направления фестиваля "МЕЖСЕЗОНЬЕ.ФЕСТ"20.БАЗИС". 

Вход бесплатный, однако нужна регистрация на сайте Timepad. 

Место: Невский пр., 86, Дом актёра им. К.С. Станиславского 

Продолжительность: 2 часа

Фото: pixabay.com

Теги: лекция, продюсер, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге,

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