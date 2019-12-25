Лекция "Технологии продюсирования в современном театре"

Лектор поможет вам определиться со своей стратегией продвижения.

Театральный продюсер, директор АНО "КонтАрт" и один из основателей Лаборатории нового театра Павел Смирнов расскажет о законах, по которым выстраиваются коммерческие отношения в театре, и стратегиях продвижения в "творческом хаосе". Несмотря на желание независимости, экономических отношений не сбежать — будь то выбор площадки для показа работ или поиск спонсора, который сможет поверить в твоё искусство.

Лекция пройдет в рамках направления фестиваля "МЕЖСЕЗОНЬЕ.ФЕСТ"20.БАЗИС".

Вход бесплатный, однако нужна регистрация на сайте Timepad.

Место: Невский пр., 86, Дом актёра им. К.С. Станиславского

Продолжительность: 2 часа

Фото: pixabay.com