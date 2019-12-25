Лекция "Технологии продюсирования в современном театре"

Театральный продюсер, директор АНО "КонтАрт" и один из основателей Лаборатории нового театра Павел Смирнов расскажет о законах, по которым выстраиваются коммерческие отношения в театре, и стратегиях продвижения в "творческом хаосе". Несмотря на желание независимости, экономических отношений не сбежать — будь то выбор площадки для показа работ или поиск спонсора, который сможет поверить в твоё искусство.
Лекция пройдет в рамках направления фестиваля "МЕЖСЕЗОНЬЕ.ФЕСТ"20.БАЗИС".
Вход бесплатный, однако нужна регистрация на сайте Timepad.
Место: Невский пр., 86, Дом актёра им. К.С. Станиславского
Продолжительность: 2 часа
Фото: pixabay.com
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