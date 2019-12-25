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Объявлен шорт-лист Букеровской премии
Сегодня, 15:54
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lesjasap

Объявлен шорт-лист Букеровской премии

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В короткий перечень попали шестеро авторов.

Объявлен шорт-лист Букеровской премии. Об этом рассказали представители премии в рамках пресс-конференции, которая состоялась в Лондоне в онлайн-режиме. Среди финалистов оказались шестеро претендентов. В перечень не попала двукратный обладатель премии британки Хилари Мэнтел,а также обладательница Пулитцеровской премии Энн Тайлер. 

Напомним, что в длинный список ранее входили 13 авторов. В ограниченный список попала американские писатели Дайан Кук, Эвнил Доши, Брэндон Тейлор, автор из Зимбабве Цици Дангарембга, а также два соискателя премии с двойным гражданством - Дуглас Стюарт с романом Shuggie Bain и Мааза Менгисте с работой The Shadow King.

Писательница Маргарет Этвуд получила Букеровскую премию.

Теги: букеровская премия, литература, шорт-лист
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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