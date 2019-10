Писательница Маргарет Этвуд получила Букеровскую премию

Престижная награда в этом году также досталась британке Бернардин Эваристо.

Канадская писательница Маргарет Этвуд стала лауреатом престижной Букеровской премии. В этом году награду также получила британка Бернардин Эваристо. Об этом пишет ТАСС.

Торжественная церемония прошла в церемониальной ратуше лондонского Сити Гилдхолле. Маргарет Этвуд, которой присуждалась премия в 2000 году, победила с произведением The Testaments ("Заветы"). Действие романа разворачивается спустя 15 лет после событий, описанных в нашумевшей книге "Рассказ служанки". От лица трех персонажей писательница рассказывает о мире, где христиане-фундаменталисты угнетают женщин в распавшихся на части США.

Эваристо удостоилась награды за роман Girl, Woman, Other ("Девушка, женщина, все остальное"). В центре сюжета жизнь женщин в семьях выходцев из стран Африки и Карибского бассейна в Великобритании. Писательница рассказывает, как ее героини добиваются успеха, так и опускаются на самое дно общества.

Среди конкурентов Этвуд и Эваристо стали британо-индийский писатель Салман Рушди с романом Quichotte ("Кихот") и американо-британская писательница Люси Эллман с Ducks, Newburyport ("Утки, Ньюберипорт"). Это произведение занимает больше тысячи страниц, но состоит при этом из одного огромного предложения.Награду также хотели получить британо-турецкая писательница Элиф Шафак с произведением 10 Minutes 38 Seconds in This Strange World ("10 минут и 38 секунд в странном мире") и нигериец Чигози Обиома с An Orchestra of Minorities ("Оркестр для меньшинств").

Денежная составляющая премии равна 50 тысячам фунтам (около 63 тысяч долларов по текущему курсу).

Фото: Instagram / therealmargaretatwood