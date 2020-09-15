Сюзанна Кларк получила Женскую премию за роман "Пиранези"

Английской писательнице вручили статуэтку "Бесси".

Сюзанна Кларк получила Женскую премию (The Women"s Prize for Fiction) за художественную литературу за роман "Пиранези" (Piranesi). Британскую писательницу наградили на торжественной церемонии. Ей вручили бронзовую статуэтку "Бесси" вместе с денежным чеком на сумму в £30 тысяч ($41 тысяч).

Для меня двойная честь быть здесь. И моя надежда заключается в том, что мое присутствие здесь сегодня вечером даст смелости другим женщинам, которые стали нетрудоспособными в связи с продолжительной болезнью. Сюзанна Кларк, английская писательница

Книга опубликована в 2020 году. Она написана в жанре магического реализма. В центре истории находится персонаж, который существует в особом мире собственного бесконечного замка. В нем он однажды встречает загадочного незнакомца. Данное произведение опубликовано автором через 16 лет после своего дебютного романа "Джонатан Стрендж и мистер Норрелл" (Jonathan Strange & Mr. Norrell). Он стал мировым бестселлером. По миру было реализовано свыше 4 млн копий романа. Кларк вошла в длинный список Букеровской премии в 2004 году.

Напомним, что Женская премия за художественную литературу учреждена в 1996 году после того, как за пять лет до этого ни одна писательница не вошла в короткий список Букеровской премии.

День Довлатова в Петербурге – к юбилею писателя его сюжеты вернулись в город.

Видео: Youtube/Women"s Prize for Fiction