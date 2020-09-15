Французский писатель Давид Диоп стал лауреатом Букеровской премии

Он и переводчица книги получат приз в размере 50 тысяч фунтов стерлингов.

Французский писатель Давид Диоп получил Букеровскую премию за роман "Ночью вся кровь черная". Он и переводчица книги Анна Мошовакис получат приз в размере 50 тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщается на сайте литературной награды.

Букеровскую премию присуждают книгам на английском языке. Поэтому переводчиков награждают наравне с авторами произведений.

Роман Давида Диопа "Ночью вся кровь черная" рассказывает о молодом сенегальце, сражающемся за Францию во время Первой мировой войны. В бою он теряет лучшего друга и бросается в атаку с новой, безумной силой, которая пугает не только врагов, но и сослуживцев. Как написало издание The Spectator, в мире Диопа нет четкой границы между мужеством и безумием, убийством и войной.

Среди номинантов на Букеровскую премию в этом году также была российская писательница Мария Степанова с книгой-эссе "Памяти памяти". Степанова стала первым автором из России, попавшим в шорт-лист премии.

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Фото: thebookerprizes.com